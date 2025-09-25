Precipita dal tetto durante i lavori a uno chalet

Cade da tetto dello stabilimento balneare alla Capannina e fa un volto di tre metri. Paura ieri mattina per un operaio che si trovava nello chalet di Portonovo, per motivi di lavoro.

L’uomo, 69 anni, è finito di sotto, per cause ancora da accertare e chiarire, e ha perso subito i sensi. L’incidente ha fatto intervenire altri colleghi, lì presenti, che hanno chiamato subito il 112. L’operatore del numero unico di emergenza ha fatto intervenire il 118, con l’eliambulanza e una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. L’operaio, italiano, è apparso subito grave e i sanitari hanno prestato sul posto le prime cure. Alla Capannina è arrivata anche la polizia. Erano le 11,30 quando si è verificato l’infortunio sul lavoro. L’operaio doveva svolgere alcuni interventi di manutenzione alla canna fumaria del ristorante e per questo era salito sul tetto dello chalet, ormai in chiusura di stagione. Improvvisamente è scivolato ed è finito di sotto. L’eliambulanza è atterrata all’elisuperficie vicino al molo, davanti al lago grande della baia e il personale si è poi occupato del ferito. Dopo un primo esame sul posto l’operaio ha ripreso conoscenza ma non era ancora lucido. Vista la brutta caduta è stato portato con un codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per valutare i traumi riportati. Le sue condizioni sarebbero stazionarie nella loro gravità. Nel precipitare dal tetto, avrebbe fatto un volo di almeno tre metri, battendo la testa sull’asfalto.