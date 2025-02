Precipitata dalla finestra: bimba ancora grave

Continuano ad essere gravi le condizioni della bambina di cinque anni caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano, sabato mattina, in via Rovereto, nel quartiere di Borgo Rodi. Il bollettino medico diramato ieri dall’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche davano le condizioni cliniche stazionarie e la prognosi ancora riservata. La piccola è ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica del Salesi. La Procura, la pm di turno sabato era Serenza Bizzarri, non ha aperto ancora nessun fascicolo e nemmeno ravvisato ipotesi di reato. Si stanno ricostruendo i fatti e la mamma non è stata ancora sentita dal magistrato. Le indagini, affidate alla squadra mobile, sono ancora in corso.

Quanto finora ricostruito è che la bambina quella mattina era in casa con la madre che però era impegnata in un’altra stanza per fare le pulizie domestiche. La figlia era nel salotto a giocare con dei peluche. Sotto la finestra da dove è precipitata, facendo un volo di quasi sette metri, c’era un divano in casa su cui la bambina si sarebbe arrampicata fino ad arrivare alla finestra. Non è chiaro se abbia aperto lei la maniglia o se l’infisso fosse già aperto. Giocando avrebbe lanciato dei pupazzi di sotto, uno si è impigliato in un albero, e forse nel tentativo di recuperarlo si è esposta troppo volando di sotto. Un vicino di casa è subito accorso, la bambina è stata fatta sdraiare in terra nell’androne del palazzo, il posto più vicino e coperto. La madre è scesa poco dopo sotto choc. Nell’androne ha atteso l’arrivo dei soccorsi con i vicini di casa che hanno cercato di tenerla più calma possibile. Portata con un codice di massima gravità al Salesi la piccola è peggiorata dopo la prima ora di ricovero tanto che i medici hanno dovuto operarla per il trauma cranico riportato e le lesioni subite per la caduta da una grande altezza.

ma. ver.