"Prefestival: cinema che non trovi altrove" questa sera proiettati una serie di cortometraggi

Appuntamento a Senigallia con ‘Prefestival: cinema che non trovi altrove’, progetto promosso dall’Associazione Confluenze in collaborazione con il Centro Studi Cinematografici, il Mic e il Teatro Nuovo Melograno. Questa sera (ore 21.15), proprio al ‘Nuovo Melograno’ 30/1, si potrà vedere una selezione di cortometraggi. Si tratta di ‘Antonio e Giuseppe’ di Alessandro Marano (2022), vincitore del ‘Festival del Cinema di Senigallia’, ‘Elogio’ (2023), diretto da Giuseppe Cardaci, ‘Tracce perdute’ (2022) di Gianluca Gloria, ‘Dov’è la vittoria’ (2022) di Stefano Lisci, ‘Resurrection under the ocean’ (2021) di Serkan Aktas e ‘Kawaakari’ (2021) di Gabriele Santo Alboretti.