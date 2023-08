Pregiudicati nel bar: scatta la chiusura

Altro giro, altra chiusura. Come accaduto già in passato, un noto bar di piazza Mazzini è stato chiuso per cinque giorni all‘esito di opportuni controlli svolti dalla Polizia di Stato, i quali avevano scovato diversi pregiudicati intenti a frequentare abitualmente l‘attività. Nell‘ambito delle verifiche disposte dal questore di Ancona Cesare Capocasa, al fine di vigilare sul rispetto della normativa Tupls di alcuni locali pubblici, ieri poliziotti e carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima si sono presentati in zona e hanno notificato un provvedimento di sospensione della scia e della licenza di pubblico esercizio a carico del titolare dell‘esercizio, che si trova appunto nel principale slargo attrezzato della città. Secondo la Questura dorica, il provvedimento si era reso necessario in quanto, nel corso dell‘anno, i militari falconaresi avevano effettuato ripetuti controlli nel bar ed avevano appurato come fosse ritrovo di numerosi soggetti gravati da precedenti con la giustizia.

Di qui si è arrivati alla decisione della chiusura per cinque giorni e al provvedimento che è stato notificato ieri al titolare del locale. Una chiusura a tempo, proprio com‘era accaduto per il bar che si colloca esattamente di fronte a quello appena "sospeso". In quel caso il provvedimento, varato lo scorso 23 luglio, aveva avuto durata più lunga (dieci giorni). Non è la prima volta che le due attività finiscono nell‘occhio del ciclone e, come si diceva, già negli anni scorsi erano state sottoposte a misure restrittive.

Decisioni assunte dalla Questura per garantire una migliore vivibilità nella centralissima piazza dove in realtà, negli ultimi tempi, si susseguono episodi che creano allarme sociale e turbativa dell‘ordine pubblico. Da ultima la scazzottata da far west nel mezzo dello street food, che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia locale per dividere i contendenti.