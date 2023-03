Pregiudicati, risse e spaccio Licenza revocata a un bar del Piano

Problemi di ordine e sicurezza pubblica, revocata in via definitiva la licenza ad un bar del Piano. Si tratta del bar Lisa di via Giordano Bruno che ora deve chiudere i battenti. Revoca e chiusura sono stati decisi con una ordinanza della sindaca Valeria Mancinelli, su proposta del questure Cesare Capocasa, e poi resa vincolante dal prefetto. Il bar non potrà quindi più aprire. Ad eseguire il provvedimento sono stati la squadra amministrativa di sicurezza e l’ufficio commercio della polizia locale che hanno apposto i sigilli alla porta d’ingresso. Il pubblico esercizio è stato più volto oggetto di controlli da parte della polizia, per via della clientela, persone anche pregiudicate. Lo stesso bar, proprio a seguito di frequentatori poco raccomandabili, era incappato in chiusure temporanee dell’attività, sospensioni fino a dieci giorni perché si erano verificati eventi di disturbo e pericolosi per la cittadinanza. Anche di recente era stata emessa una sospensione dell’attività. Decorso il periodo il bar aveva riaperto. Nel 2019 era accaduto anche che il marito della titolare di allora si era messo al bancone del bar, ubriaco, a servire i clienti. L’uomo allora era stato multato. L’attività non sembra aver cambiato regime e visto il perdurare della presenza di soggetti con problemi di abusi etilici, con problemi di droga, si è reso necessario un provvedimento più stringente. Nel 2021 era stato sorpreso un nordafricano che spacciava droga ai tavolini esterni del bar. Per la polizia il locale era diventato un punto di riferimento per pusher e tossicodipendenti. Un via vai continuo e sospetto aveva portato la polizia ad intervenire in più occasioni fino a trovare lo spacciatore con le mani nel sacco.