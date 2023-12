Preleva con una carta rubata

Ha utilizzato una carta prepagata intestata a un 28enne di Falconara, ma è stato incastrato dalle spycam dello sportello in cui aveva effettuato le operazioni: denunciato un 60enne di Cagliari con l’accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Falconara, l’uomo, il 23 settembre, ha effettuato un prelievo di denaro in uno sportello Atm di Ancona, attraverso una carta prepagata denunciata come rubata da un giovane falconarese. La vittima, allora, si era rivolta immediatamente ai militari della locale Tenenza che, dopo aver avviato le indagini grazie all’acquisizione dei filmati della videosorveglianza, hanno appurato come fossero stati prelevati 500 euro complessivi in due tranche distinte. Dalla visione delle immagini di sicurezza dello sportello, nonché grazie alla comparazione dei dati, gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito sono risaliti all’autore dei reati, anche grazie al riconoscimento effettuato da altre forze di polizia, in quanto l’uomo era già stato controllato in passato. A quel punto è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Si tratta di un sessantenne cagliaritano, al momento senza dimora, deferito, appunto, per l’indebito utilizzo degli strumenti di pagamento e ricettazione.