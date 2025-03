Prelievo multi organo:: "Grazie a chi ha donato"

La volontà donativa di una paziente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale ‘Principe di Piemonte’ ha consentito di effettuare un prelievo multi organo. La donna era stata alcuni giorni ricoverata in Terapia Intensiva per una grave malattia: la sua volontà espressa antecedentemente l’accaduto ha fatto si che i medici potessero procedere con il prelievo. Altre persone, ora, grazie al suo gesto, vedranno avverarsi il miracolo di ricevere un organo e vivere una vita migliore. Sono stati prelevati i reni, il fegato e le cornee.

"Da alcuni anni la Uoc di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore di Senigallia diretta dalla dr.ssa Cristina Scala è impegnata in prima linea nella diffusione delle informazioni e della cultura delle cure palliative, del fine vita e delle disposizioni anticipate di trattamento, credendo fermamente nella dignità della persona e nell’autodeterminazione consapevole" spiega l’Ast.

Un ringraziamento sentito è andato a chi ha reso possibile tutto questo: "Per il prelievo multiorgano realizzato presso l’ospedale di Senigallia si ringrazia sentitamente la famiglia della donatrice e tutto il personale sanitario che è stato impegnato: medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari, la referente locale per i prelievi, le coordinatrici infermieristiche e la Direzione medica per il lavoro svolto con grande professionalità" conclude l’Ast. Un plauso arriva anche dall’assessore regionale Filippo Saltamartini: "Questo prelievo multiorgano rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto dalle équipe di specialisti che fanno parte della rete donazioni e trapianti, la donazione degli organi è uno straordinario gesto di generosità, per questo desidero ringraziare le famiglie dei donatori, chi sceglie consapevolmente di donare e ogni singolo professionista ed operatore che con competenze diverse lavora per far tornare a nuova vita i malati".