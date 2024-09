Premiata Fernanda Santorsola, 91 anni. Fu la prima donna capo della Mobile in Italia Fernanda Santorsola, prima donna capo di Squadra Mobile in Italia, è stata premiata per la sua carriera nella Polizia di Stato. A 91 anni, ha ricevuto riconoscimenti per le sue operazioni di polizia giudiziaria, tra cui la cattura del "mostro di Marsala".