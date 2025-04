"Premiata Pasticceria. Bellavista" di Salemme chiude la stagione

Si chiude con ‘Premiata Pasticceria Bellavista’, commedia di Vincenzo Salemme, la stagione in abbonamento del Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Stasera e domani (ore 21.15) Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, diretti da Giuseppe Miale di Mauro, interpreteranno l’opera incentrata su Ermanno e Giuditta Bellavista, proprietari di una pasticceria annessa alla loro casa.

Ermanno ha una relazione segreta con Romina, la quale vuole che Ermanno si decida a parlarne con la famiglia. Giuditta, invece, ha una relazione segreta con Aldo, pasticcere alle dipendenze dei Bellavista che mira alla ricchezza della non bella Giuditta. Se non che, tre mesi prima Ermanno aveva subito un trapianto agli occhi, che erano stati prelevati da Carmine, senzatetto cerebralmente morto dopo un incidente e che, miracolosamente risvegliatosi dal coma, si ritrova cieco.

‘Ci bastano gli occhi per guardare la vita?’ si legge nella presentazione. L’idea della commedia risale alle discussioni di più di trent’anni fa sulla donazione di organi e su alcuni fatti inquietanti riportati dalla cronaca dell’epoca.

‘Raccontare le paure più recondite dell’animo umano – dice Salemme – mi ha sempre affascinato. Io provo a farlo sempre in maniera spiritosa, non per mancanza di rispetto ma perché ridere e sentir ridere mi aiuta ad affrontare meglio le mie fragilità. E sono felice che, per la prima volta nella mia carriera di autore, non sarò io a raccontare una mia storia ma un gruppo di giovani artisti con una storia già prestigiosa alle spalle e con un futuro pieno di passione ancora da scrivere’.