Premiati dal prefetto i nuovi Maestri del lavoro della nostra provincia

La Stella al Merito del lavoro compie 100 anni e ieri ne sono state consegnate 30 ad altrettanti lavoratori marchigiani (altri 2 nuovi Maestri, accompagnati dal Console regionale, riceveranno la Stella a Roma, dalle mani del presidente Mattarella). La cerimonia solenne nelle Marche, l’ultima uscita pubblica del prefetto di Ancona, Darco Pellos, pronto al suo nuovo incarico a Venezia, si è svolta ieri alla Loggia dei Mercanti. I maestri del lavoro, per Ancona, sono 8: Ivo Benigni, impiegato alla Cnh di Jesi, con 34 anni di servizio alle spalle, Lina Binci, con 38 anni di servizio, impiegata alla Paima spa di Osimo, Paola Landi, della General impianti srl a Maiolati Spontini (32 anni di servizio). E poi anche Renzo Lodovici, con 37 anni di servizio alla Fedrigoni spa di Fabriano, Francesco Papi (29 anni di servizio), quadro della Carni Coop di Cingoli, Stefano Pasquini, 38 anni di servizio come impiegato alla Fincantieri spa di Ancona, Liliana Quercetti, 41 anni di servizio come operaia alla Paima di Osimo e infine Giuseppe Verdolini, 42 anni di servizio come impiegato alla Siae di Ancona.

Come già ricordato, quello di ieri è stato l’ultimo impegno ufficiale del prefetto di Ancona. Nel suo intervento Darco Pellos, oltre a ricordare l’importanza dell’evento di ieri, ha voluto ringraziare tutti gli attori con cui ha condiviso questi anni di lavoro, dal questore Capocasa al comandante dei vigili del fuoco Patrizietti, il sindaco di Ancona Silvetti e così via. Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Sabatini gli ha regalato un’immagine della Loggia dei Mercanti. Pellos, 63 anni e urbinate di adozione, già prefetto di Trapani, era arrivato ad Ancona nel maggio del 2021 e aveva sostituito Antonio D’Acunto. Al suo posto nel capoluogo dorico arriverà presto Saverio Ordine.