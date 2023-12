Premiati in Consiglio i migliori atleti dell’anno

Dal nuoto al tiro con l’arco, passando per l’equitazione e le arti marziali. E ancora calcio, volley e calcio a cinque femminile, le discipline "più in vetrina" nella Falconara dello sport.

Parata di giovani in sala consiliare per le premiazioni degli atleti e delle atlete che, nel 2023, hanno conquistato prestigiosi risultati nelle manifestazioni regionali, nazionali e, nel futsal, anche europee. Ad accoglierli il sindaco Stefania Signorini e l’assessore Raimondo Baia. La Pallavolo Sabini ha visto la formazione under 13 3x3 al primo posto nelle competizioni regionali e quella under 12 S3 campione regionale e seconda alla finale nazionale. La Castelfrettese ha vinto campionato e titolo regionale di Prima categoria. L’under 13 6x6 maschile della Volley Game ha vinto il campionato regionale. L’Art Club si è affermata grazie a Vittoria Luconi, prima nelle prove individuali della categoria LA.

L’Accademia Dorica si è affermata a livello interregionale, nazionale e internazionale grazie a tre atleti. La scuola Passi di Danza si è classificata prima nella rassegna nazionale Uisp. Sfilza di premi anche per gli sportivi degli ‘Arcieri Il Falco’ e Ma.Mo. Dance. Sul tetto d’Europa, conquistando la Champions League femminile, il già Città di Falconara, oggi Stilcasa Costruzioni. Diversi i riconoscimenti individuali: Asia Mancinelli, campionessa regionale e vicecampionessa italiana di sollevamento pesi olimpico ‘strappo e slancio’ categoria 81 kg Juniores; Emi Tomassoni, campionessa regionale di equitazione salto a ostacoli, categoria 60; Sara Filottrani, terza nella bici su strada a Montesilvano; Michele Brunelli, arbitro di volley promosso in serie A e vincitore del premio Massaro; Matteo Giambartolomei, medaglia d’oro al campionato italiano di paratriathlon Fitri, categoria Pmt2 e due terzi posti agli italiani di nuoto Fisdir.