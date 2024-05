Premiato il videoclip di Roberta Gallo del brano ‘Ci salveranno gli alieni’

Altro prestigioso riconoscimento per la cantautrice senigalliese Roberta Giallo. Il videoclip del suo brano ‘Ci salveranno gli alieni’ si è aggiudicato a Roma il Premio Sorriso Rai Cinema Channel al Festival internazonale della cinematografia sociale ‘Tulipani di Seta Nera’ (sezione SocialClip).

‘Vince col numero di visualizzazione più alte in assoluto ‘Ci salveranno gli alieni’. La regia di Nicolò Donati, l’artista è Roberta Giallo, e che artista!’. Queste le parole pronunciate da Grazia Di Michele, direttrice del festival, Dopo una acclamata performance estemporanea di Giallo, invitata dal pubblico a cantare qualcosa, Grazia Di Michele ha di nuovo lodato la cantautrice: ‘Io credo che il futuro della musica italiana al femminile, e non solo, sia nelle mani di questa splendida creatura, Roberta Giallo, seguitela!’. Ringraziando con un inchino, l’artista senigalliese ha dichiarato: ‘In ‘Ci salveranno gli alieni’ intanto c’è una allusione a Leopardi, perché lui contemplava al di là della siepe l’Infinito, quello che noi possiamo forse immaginare. Quindi c’è da una parte l’idea di abbattere quei muri che a volte ci impediscono di perseguire i nostri sogni. E oggi, qual è il sogno? Quello di una vita migliore, e non solo per chi vive una buona vita, ma per chi vive una vita che non raggiunge neanche la dignità del vivere’.