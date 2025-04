Premier Padel Roma: Successo per la seconda fase al Slash Club di Castelfidardo

Si è conclusa con successo la seconda fase del torneo di qualificazione per il Premier Padel di Roma allo Slash Club di Castelfidardo. La struttura ha ospitato la tappa intermedia che ha assegnerà i pass per le prequalificazioni dell’importante appuntamento internazionale in programma al Foro Italico dall’8 al 15 giugno. Nel tabellone maschile, la coppia formata da Federico Galli e Daniele Catini ha conquistato il titolo imponendosi in finale su Lorenzo Filonzi e Morris Maracci con un netto 6-2, 6-2. Nella competizione femminile, invece, Valentina Aimone ed Elena Schiattelli hanno dominato la finale contro Eleonora Cenci e Lucrezia Platano con un perentorio 6-0, 6-1.

"Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa seconda fase e della qualità del gioco espresso", hanno dichiarato gli organizzatori dello Slash Club. "Il percorso di qualificazione è strutturato per garantire un livello crescente e selezionare le coppie più competitive per l’evento finale al Foro Italico. Questo step intermedio è fondamentale nel percorso di selezione. Le coppie vincitrici hanno dimostrato sia un livello tecnico molto alto che di possedere le carte in regola per affrontare le prossime sfide con concrete possibilità di qualificazione", hanno aggiunto ancora gli organizzatori dell’evento fidardense. L’evento, che ha visto la partecipazione di coppie provenienti da tutta la regione, ha offerto due giorni di spettacolo e agonismo di alto livello, confermando il crescente interesse per questa disciplina sportiva che continua a guadagnare popolarità anche nel territorio marchigiano.