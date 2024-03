Premio al gioielliere rapinato

Chiuse bottega alla fine dell’anno scorso, dopo l’incredibile rapina subìta a settembre. Il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, lo ha ricevuto al Castello per celebrare assieme una ricorrenza assai speciale. Protagonista è stato lo storico gioielliere Antonio Cettineo, salito ieri mattina al Castello. L’uomo, domenica 17 marzo, avrebbe festeggiato i 79 anni di quell’attività di famiglia aperta nel 1945 da suo padre, Armando Cettineo, e da sua madre Anna, prima di essere condotta da lui stesso dal 2012 fino alla fine del 2023. La prof ha consegnato a Cettineo un attestato di gratitudine. "L’amministrazione comunale – si legge nel documento – con orgoglio ringrazia Antonio Cettineo per avere portato avanti con tenacia, serietà e passione la storica attività ‘Gioielleria Cettineo’ fondata dai genitori Armando e Anna il 17 marzo 1945. La gioielleria è stata un punto di riferimento per i falconaresi e l’impegno pluridecennale della famiglia Cettineo rappresenta un esempio per tutta la comunità". Il sindaco Stefania Signorini ha rinnovato la sua stima per la famiglia Cettineo, "che con la sua gioielleria ha dimostrato di essere profondamente radicata nel territorio e di essersi spesa per la città, caratteristiche che ne hanno fatto un modello anche per i commercianti più giovani". Già in occasione della rapina del 6 settembre, Signorini aveva incontrato all’indomani Cettineo e portato la vicinanza della città. Si ricorderà, infatti, come l’uomo era stato seguito fino a casa, dopo avere terminato la sua giornata lavorativa. A quel punto, due malviventi lo avevano imbavagliato e costretto a tornare in negozio per farsi consegnare oro, argenteria e gioielli per oltre 70mila euro, prima di darsi quindi alla fuga. Da allora sono iniziate le indagini dei carabinieri della Tenenza di Falconara, d’intesa con i reparti della scientifica, a caccia di elementi utili per assicurare alla giustizia una banda di criminali.