Premio alla Locanda al Borgo da Ciro

La Locanda al Borgo da Ciro di San Marcello è stata premiata nella categoria "Trattorie di lusso" al Golosaria di questo mese da Paolo Massobrio e Marco Gatti e inserita nel Golosario 2024, la guida ai ristoranti d’Italia. A Ciro Farella e sua moglie Maddalena, sommelier, anche le congratulazioni dell’amministrazione comunale: "Ringraziamo Ciro e Maddalena – rimarcano dalla giunta guidata dal sindaco Graziano Lapi – per il loro continuo impegno nel campo della ristorazione tanto da divenire un’eccellenza e per far conoscere e portare il nome del nostro paese San Marcello nell’ambito della ristorazione italiana di qualità". "Tanto pesce nel menù del bravissimo Ciro Farella – si legge nella descrizione entusiasta del Golosario di Massobrio– capace di realizzare piatti da notevoli spunti creativi, realizzati con materie prime eccellenti. Nel periodo invernale si possono trovare anche delle saporite zuppe. L’ambiente è intimo e accogliente. La terrazza un bijou".

