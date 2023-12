Premio alla Pasticceria Cerioni: "Artigiani del gusto da 75 anni"

Due pilastri dell’artigianato del gusto premiati nell’anno in cui il Falconatale si apre alle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’. A Maria Claudia Tittarelli e Adriano Cerioni, storici titolari della Pasticceria Cerioni di via Manara, un ‘Attestato di riconoscenza’ per aver allietato le ricorrenze di tanti falconaresi in oltre 75 anni di attività. Il premio è stato consegnato dal sindaco Stefania Signorini, in occasione della prima giornata del cartellone natalizio. Non un caso, si diceva, proprio nell’anno in cui le attività falconaresi hanno trasformato via Bixio in una strada della dolcezza con assaggi e vendite dei prodotti che le hanno rese celebri. Nel segno della bontà anche il mercatino solidale delle associazioni di volontariato. Più in generale il centro è stato preso d’assalto per il grande show di inaugurazione del Falconatale, tra accensioni di alberi e luminarie in tutta la città e gli intrattenimenti in piazza Mazzini. "Ringrazio quanti hanno contribuito all’evento, commercianti sponsor, le associazioni e le persone che hanno curato la organizzazione", ha detto il sindaco.