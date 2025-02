Premio Amnesty ad Almughanni. Il regista palestinese all’Azzurro

Serata dedicata al cinema ‘impegnato’ domani (ore 21, ingresso 5 euro) al Cinema Azzurro di Ancona, dove è prevista la proiezione e la premiazione di ‘An Orange from Jaffa’, cortometraggio vincitore del Premio Amnesty ‘A Corto di Diritti’ e del Premio del pubblico al festival Corto Dorico.

In sala sarà presente proprio il regista Mohammed Almughanni. Seguirà un focus sulla Palestina, con la presentazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International e una selezione di corti a cura di ‘Concorto Film Festival’.

Nato a Gaza nel 1994, Almughanni è famoso per la sua regia evocativa che mescola narrazioni personali e politiche, esplorando spesso i paesaggi emotivi degli individui che vivono sotto l’occupazione, e attingendo alle esperienze personali e riflettendo più in generale la lotta del popolo palestinese.

Oltre al Premio Amnesty, nel 2024 ‘An Orange from Jaffa’ ha vinto il Grand Prix internazionale al Festival di Clermont-Ferrand.

Nel film si incrociano le vite di Mohammed, appena tornato in Palestina, e Farouk, un tassista che lavora in uno dei luoghi più pericolosi al mondo. Come recitano le motivazioni del Premio Amnesty, il film racconta, in una giornata qualsiasi prima del 7 ottobre 2023, la condizione di apartheid dei palestinesi, narrando con ironia e sensibilità l’oppressione di un popolo che ha meno diritti di un altro.

Amnesty International ha pubblicato di recente il rapporto ‘Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza’: ne parlerà Barbara Traversi, attivista dell’organizzazione per i diritti umani.

I lavori provenienti da ‘Concorto Film Festival’ di Pontenure sono stati selezionati da Virginia Marcolini e Francesca Marchesini. Si tratta di ‘Bethlehem 2001’ di Handal Ibrahim (Palestina, 2020); ‘In the Waiting Room’ di Taha Moatasem (Palestina, 2023) e ‘Lovesick in the West Bank’ di Zagha Said (Palestina e Giordania, 2020).

Come sottolineano gli organizzatori, "l’obiettivo del focus è quello di scorgere piccole fessure su vite quotidiane, con uno sguardo che non schiacci le singolarità a un’esperienza univocamente percepita, e che allo stesso tempo non si riduca alla narrazione binaria e svilente di vittima-carnefice".