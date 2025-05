Premio Azimut, ecco le eccellenze regionali

Successo alla Lega del Filo d’Oro per la seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche". L’iniziativa, promossa da Azimut Financial Partner Marche, ha celebrato le eccellenze regionali.

Per l’Impresa vince Gino Girolomoni Cooperativa Agricola, per la Cultura, Confindustria Ancona con il "Future Campus" di Fabriano e infine nel Sociale, premio ex aequo a Fede c’è ODV e Orto del Sorriso per l’impegno comunitario.

Saluti di Roberto Martarelli e Monica De Pau per Azimut e di Rossano Bartoli presidente della Lega del Filo d’Oro. Il pubblico ha votato in diretta i vincitori tra i nove finalisti.