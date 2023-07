Premio "Castello Argignano-Fabrianesi Benemeriti", Simone Riccitelli ospite d'onore il 22 luglio

Torna il premio "castello Argignano-fabrianesi benemeriti". Ospite d’onore il 22 luglio (ore 19) al circolo Fenalc Argignano sarà il ventenne pilota fabrianese Simone Riccitelli, campione italiano Gt4. L’evento è organizzato dal circolo Fenalc, con il patrocinio del Comune e del circolo della Stampa Marche Press, all’interno della Festa della Felicità 2023. Si tratta di un riconoscimento, dedicato ai cittadini del capoluogo e frazioni del Comune di Fabriano che si sono distinti "per atti, opere, attività, eventi e quanto altro attiene alle attività della persona".

Ieri la presentazione alla presenza dell’assessore Maura Nataloni. Ecco i premiati: per la sezione Junior: l’attore Matteo Cecchi 32 anni, per la senior Giulio Brega fotografo 63enne. "Crediamo molto nella finalità che si pone questo evento – ha evidenziato l’assessore -: mettere in evidenza le eccellenze, i talenti del nostro territorio che a volte sono poco conosciuti dalla nostra comunità e che invece fanno conoscere il nome Fabriano non solo in sede nazionale ma anche internazionale. Importante è poi tenere traccia e memoria di questi atti di vita, atti di cronaca che riguardano il nostro territorio, infatti, nella nostra biblioteca multimediale Sassi è presente una sezione dedicata all’albo d’oro del premio".