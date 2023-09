Premio dedicato ai cortometraggi in memoria del professor Rosi

Un festival cinematografico per celebrare la memoria del professor Mario Fernando Rosi. Il "Premio Rosi Cortometraggi" è divenuto realtà e la prima edizione è stata presentata a Senigallia. Il professore è stato uno dei promotori del progetto "Bandiera Blu" attraverso la fondazione Fee Italia, si è inoltre impegnato attivamente in una serie di iniziative per la tutela ambientale, coinvolgendo non solo le amministrazioni locali, ma anche cittadini e turisti. Una figura di riferimento a Senigallia nella promozione e nella salvaguardia di mare, spiaggia e l’ambiente. Un uomo di grande cultura, curioso, appassionato ed intraprendente. Rosi ha lasciato il segno nel corso della sua vita e ora la famiglia ha deciso di organizzare un evento per celebrare la sua memoria. Il festival pone particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti interessati a mare, spiaggia, fiume e ambiente. Il concorso per cortometraggi è suddiviso in tre sezioni: regionale, nazionale ed internazionale.Gli organizzatori auspicano che il festival diventi un appuntamento fisso nella spiaggia di velluto, una piacevole consuetudine per gli amanti dell’ambiente. I candidati potranno presentare il proprio lavoro non appena sarà presentato il bando di concorso ed avranno tempo sino a febbraio. La cerimonia di premiazione si svolgerà tra un anno, il 16 settembre, a Senigallia. La sede della premiazione non è ancora stata individuata, ma è probabile che gli organizzatori opteranno per il piazzale dedicato proprio al professor Rosi. "Avverto una forte emozione nel ricordare mio nonno – dice Fernando, il nipote del professor Rosi –. È stato un visionario, 30 anni fa si è impegnato nel progetto Bandiera Blu e nella lotta al cambiamento climatico. Non esiste nulla di più attuale e sapere che mio nonno si è prodigato così tanto in queste attività è motivo di orgoglio. Non è mai facile accogliere le novità". Cineasti, registi ed appassionati di cinema sono invitati a partecipare a questa importante celebrazione ed a contribuire alla promozione della tutela ambientale attraverso il linguaggio cinematografico. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al festival è possibile consultare il sito internet ufficiale o contattare gli organizzatori all’indirizzo mail: [email protected].