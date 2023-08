Premio Enriquez a Sirolo: Spettacoli e Sociale per il 19° anno

Il Premio Franco Enriquez per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile, giunto alla 19esima edizione, torna domani sera a Sirolo con tanti spettacoli per tutto il mese di agosto Artisti del panorama nazionale che si sono distinti per le loro scelte saranno premiati il 30 al teatro Cortesi, come presentato in Regione. Il primo appuntamento è per domani appunto, quando la serata sarà dedicata a don Lorenzo Milani per i cento anni dalla nascita. Gli attori Arianna Ninchi e Andrea Caimmi interpreteranno il testo "Discorso sulle lettere a una professoressa della scuola di Barbiana e la rivolta degli studenti" scritto da Franco Enriquez e Franco Cuomo. Lo spettacolo, con regia dello stesso Enriquez, fu rappresentato alla Biennale di Venezia nel 1968 con la Compagnia dei Quattro. Appuntamento alle 21.30 al teatro Cortesi. Il Premio ospita già due mostre, visitabili a ingresso gratuito fino al 30: la prima dedicata al Festival di Teatro alle Cave mentre la seconda in memoria di Don Lorenzo Milani.