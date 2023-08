Premio Enriquez alla Cinti che ora esce con "Song of Origins"

La poetessa e saggista jesina Gabriella Cinti vince il premio Nazionale Franco Enriquez 2023 nella sezione poesia italiana antica e moderna. E a breve uscirà il suo libro "Song of Origins" su piattaforma mondiale. Un grande successo per la scrittrice Cinti. Il prestigioso premio Franco Enriquez le è stato assegnato per la raccolta di poesie di "Prima" (Puntoacapo edizioni). Il 30 agosto alle 21 si terrà la premiazione al teatro comunale Cortesi di Sirolo. "Il libro Song of Origins – spiega Gabriella Cinti - nasce da un lungo progetto di traduzione a cura della poetessa e traduttrice americana Branda Porster -. La silloge uscirà negli Stati Uniti, a New York il 27 luglio 2023, per Idea Press, ed è tratta dal libro di poesie Prima che in Italia ha riscosso moltissimi riconoscimenti". Dalla sua amata città d’origine, Jesi a New York, ecco un libro che parla di vita, o meglio delle sue origini.