Premio Ermanno Casoli all’artista Agostino Iacurci

È Agostino Iacurci il vincitore della 22esima edizione del Premio Ermanno Casoli, il quale realizzerà un’opera site-specific per la sede di Airforce a Cerreto d’Esi, azienda del gruppo Elica. Ad annunciarlo è la Fondazione Ermanno Casoli, che ogni anno assegna l’importante riconoscimento. L’arte contemporanea, per il presidente di Elica, Francesco Casoli, "condivide con il mondo dell’impresa la capacità di immaginare ciò che ancora non esiste: da oltre vent’anni la Fondazione trasferisce questo valore all’interno di Elica e delle aziende". Per Casoli, "Iacurci porterà il suo punto di vista dirompente e la sua creatività all’interno dell’azienda. Sicuramente questo aiuterà tutti i dipendenti a osservare e comprendere la realtà in maniera non convenzionale, fattore essenziale nei processi di innovazione". Iacurci utilizza pittura, scultura, disegno, luce, suono, combinando in modo eterogeneo i vari media per creare installazioni immersive che dialogano intimamente con i luoghi, spazi visionari in cui convergono liberamente storie, ricordi personali, riferimenti letterari e racconti vernacolari. I suoi interventi pittorici su grande scala si configurano come interventi di pittura espansa, originale rilettura della "architettura parlante".