Cresce l’attesa per la seconda edizione del Premio "Finanza e Territorio Marche", l’iniziativa promossa dalla rete dei Financial partner di Azimut Capital Management nelle Marche, volta a valorizzare le eccellenze regionali nei settori dell’imprenditoria, della cultura e del sociale. La fase di raccolta candidature si è conclusa con successo, registrando circa 60 progetti inviati, un segnale forte dell’entusiasmo e della partecipazione attiva del tessuto marchigiano.

L’appuntamento clou sarà la serata di premiazione, in programma domani sera alla Lega del Filo d’oro a Osimo. L’evento celebrerà e sosterrà le realtà che contribuiscono attivamente allo sviluppo economico e sociale della regione.

Durante la serata, i nove progetti finalisti avranno l’opportunità di presentarsi direttamente al pubblico, che avrà un ruolo da protagonista nel decretare i tre vincitori, uno per ciascuna categoria. Per il settore Imprese Ati (Syncode Scarl-Native to Srl), Conceria Nuvolari società benefit srl, Gino Girolomoni cooperativa agricola, per il settore Cultura Abaco Società cooperativa, Confindustria Ancona, Centro teatrale Universitario Cesare Questa e per il settore Sociale Azienda Servizi alla persona Ambito IX, Fede c’è odv e Orto del Sorriso.