"Premio Franco Enriquez" a Sirolo. La notte magica dedicata al teatro

Una giornata interamente dedicata al teatro, all’arte e alla memoria civile. Oggi il ‘Cortesi’ di Sirolo si trasformerà nel cuore pulsante della ventunesima edizione del "Premio Nazionale Franco Enriquez", organizzato dall’omonimo Centro studi presieduto da Paolo Larici, che ne è anche direttore artistico. Quest’anno l’evento ha scelto come tema "Folli d’Arte e d’Amore", esaltando la dimensione visionaria e umanistica della scena artistica. Il programma si aprirà nel pomeriggio (dalle ore 17.30 alle 19) con l’incontro-omaggio dal titolo "Il Teatro di Valeria Moriconi nelle fotografie di Tommaso Le Pera", un percorso emozionante attraverso gli scatti del grande fotografo che hanno immortalato la potenza espressiva dell’attrice marchigiana. Per ricordarne la figura interverranno il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, il direttore del festival Paolo Larici, Tommaso Le Pera, il professor Andrea Bisicchia e il consigliere regionale Mirko Bilò. L’evento clou è in programma alle ore 21, quando il palcoscenico del Teatro Cortesi accoglierà la cerimonia ufficiale di premiazione del Premio Enriquez. Sarà l’occasione per vedere alcuni dei volti più significativi del panorama artistico italiano. Tra i premiati spiccano Anna Teresa Rossini (alla carriera, grandi attrici), Giacomo Poretti (alla carriera, interpreti del teatro e cinema comico), Elio De Capitani (miglior attore per Re Lear), Corrado Tedeschi (miglior attore per L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello), Paola Minaccioni (miglior attrice per Elena la Matta) e Mauro Lamantia (nuove proposte per Gramsci Gay). Riconoscimenti anche a Horacio Czertok (grandi interpreti per Contragigantes), Claudio Longhi (direzione artistica, Piccolo Teatro di Milano), Giampiero Beltotto (Teatro Stabile del Veneto), Enrico Baraldi e Nicola Borghesi (drammaturgia per A Place of Safety) e alla Compagnia Kepler-452 (impegno sociale e civile). Spazio anche alla musica, con l’omaggio al sassofonista e compositore Federico Mondelci, e al ricordo di Ivan Graziani. Riconoscimenti verranno assegnati come sempre ai protagonisti della drammaturgia, e qui i nomi sono quelli di Norma Martelli, la Piccola Compagnia della Magnolia, Silvia Colasanti e Dario D’Ambrosi.

Si annuncia dunque una serata intensa, tra testimonianze, performance e riflessioni, nello spirito che da oltre vent’anni anima il Premio intitolato a Franco Enriquez, regista e intellettuale che ha saputo coniugare arte e impegno civile. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli eventi che hanno animato il palco sirolese (e non solo), spesso con protagonisti molto amati dal pubblico. Come Corrado Tedeschi, che il 22 agosto ha interpretato "L’uomo dal fiore in bocca - Lezioni semiserie pirandelliane", piece preceduta da una ‘lezione’ in cui si immagina che Tedeschi, affiancato da Claudio Moneta, debba sostenere un esame prima di affrontare il suo personaggio.

L’ingresso a teatro è libero fino a esaurimento posti. Per l’omaggio a Valeria Moriconi è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 3388448317, 335477618 e presidenzacsfe@enriquezlab.org. Da ricordare che, sempre al Teatro Cortesi, sarà ancora visitabile la mostra ‘Vestire il Teatro 2’, un’antologica dedicata alla costumista Elena Mannini, con bozzetti, tessuti, foto e costumi donati dalla famiglia ed entrati a far parte dell’archivio del Centro Studi Franco Enriquez. Un percorso che testimonia la magia del teatro attraverso i suoi abiti e la sapienza artigianale della scena.

r. m.