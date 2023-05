Premio Gentile da Fabriano: riconoscimenti a Colò e Caracciolo

Scelti i vincitori del premio Gentile da Fabriano. Tra di loro spiccano Licia Colò e il giornalista Lucio Caracciolo. "Per la Terra, l’unica terra che abbiamo" è il tema generale della XXVII edizione del premio nazionale Gentile da Fabriano, un tema legato all’allarmante crisi ambientale, alle trasformazioni che ne conseguono sul piano climatico, alle scelte non più prorogabili per la sostenibilità e la cura della terra. La giuria, presieduta da Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo, ha definito il quadro dei premiati nelle diverse sezioni in cui è strutturato l’evento, promosso dall’associazione Gentile Premio e diretto da Galliano Crinella. La Giuria si è arricchita della presenza di Gianluigi Colin, Valerio Bianchini, Dennis Luigi Censi e Antonio Balsamo.

Ecco i premiati: Danilo De Marco, fotografo che unisce alla perfezione formale una profonda sensibilità umana per una silenziosa battaglia di impegno civile. A De Marco va la Sezione "Mario Giacomelli per la fotografia d’arte", di nuova istituzione, dedicata al grande fotografo senigalliese, premiato nella I edizione del Premio, nel lontano 1997. Stefano Mancuso, botanico e neurobiologo, saggista, docente all’Università di Firenze, autore di pregevoli studi sulle piante. Enrico Giovannini, economista, già Ministro della Repubblica nel governo Draghi, insegna all’Università di Roma "Tor Vergata", dottorato di ricerca honoris causa in "Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici" dall’Università di Pavia, direttore scientifico di ASviS. Bruno Bozzetto, storico animatore, disegnatore e regista. Candidato ai premi Oscar, ha una lunga collaborazione con i programmi di divulgazione scientifica di Piero Angela.

Licia Coló, conduttrice e autrice televisiva oltre che scrittrice, nota al grande pubblico per alcuni programmi di viaggio e sull’ambiente come: "Alle falde del Kilimangiaro" ed "Eden, un pianeta da salvare". Lucio Caracciolo, giornalista, docente alla Luiss e all’Università "San Raffaele", è autore di molti volumi di analisi politica nazionale e internazionale. Fondatore e direttore dell’autorevole rivista italiana di geopolitica "Limes", a lui il "Premio speciale della Giuria". La cerimonia conclusiva, condotta dalla giornalista fabrianese Giorgia Cardinaletti, si terrà al Teatro Gentile il 14 ottobre.