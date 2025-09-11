Premio Gentile da Fabriano, si parla di Palestina

Ferdinando Scianna, Jacopo Veneziani, Luigi Ferrajoli, Francesco Billari, Antonella Santuccione Chadha e Francesca Albanese al premio nazionale Gentile da Fabriano. L’appuntamento conclusivo del premio è fissato per il 4 ottobre (ore 10) al Teatro Gentile con la conduzione della giornalista Giorgia Cardinaletti.

"Per il viandante in un mare di nebbia" è il tema generale della XXIX edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano, promosso dall’associazione Gentile premio, il quale si richiama al titolo del celebre dipinto dell’artista tedesco, esponente dell’arte romantica, Caspar David Friedrich. Il premio si avvale del sostegno di Diatech Pharmacogenetics, Fondazione Carifac, Faber, Pia Università dei Cartai e del Patrocinio di Università di Urbino Carlo Bo, Comune di Fabriano e Unione Montana dell’Esino Frasassi.

La Giuria del Premio, presieduta da Giorgio Calcagnini, Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha definito, dopo ampia consultazione dei suoi autorevoli membri, la lista dei premiati. Eccoli. Per la sezione Mario Giacomelli, fotografia contemporanea: il fotografo Ferdinando Scianna. Per la sezione Carlo Bo per la cultura e la comunicazione: Jacopo Veneziani, storico dell’arte. Luigi Ferrajoli, giurista e scrittore per "Vite di italiani". Per la sezione Economia, lavoro e innovazione, Francesco Billari, economista, demografo e rettore di UniBocconi. Antonella Santuccione, neuroscienziata sarà premiata per la sezione Scienza, salute e ambiente. Infine il premio speciale della giuria andrà a Francesca Albanese, esperta in diritti umani e diritto internazionale, funzionaria Onu, esperta di territori palestinesi occupati. Inizialmente nominata per un mandato di tre anni, è stata confermata per altri tre anni nell’aprile scorso. È la prima donna a ricoprire questo incarico.

"Il primo luglio scorso – spiegano gli organizzatori - è venuto a mancare Gian Mario Bilei, vincitore del premio nel 2009 poi, per molti anni, membro della giuria del Premio Gentile, lo ricorderemo a inizio cerimonia. Come pure ricorderemo l’artista Paolo Annibali, deceduto a fine giugno, autore della scultura "Piccola divinità per un giorno di festa" che consegniamo ai nostri Premiati.

Da segnalare inoltre che vi sarà la premiazione degli studenti degli istituti scolastici fabrianesi che hanno partecipato al concorso indetto dal premio sul tema generale ‘Per il viandante in un mare di nebbia’ e hanno presentato interessanti lavori di elaborazione grafica e fotografica, oltre che video".

Sara Ferreri