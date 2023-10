Premio Gentile e la difesa dell’ambiente

Licia Colò, Tito Boeri ed Enrico Giovannini: sono solo alcuni dei big che riceveranno il riconoscimento del Premio nazionale Gentile da Fabriano, fondato nel lontano 1997 dal senatore Carlo Bo.

"Per la Terra, l’unica terra che abbiamo" è il tema generale di questa XXVII edizione la cui cerimonia conclusiva andrà in scena sabato prossimo al teatro Gentile. Un tema legato "all’allarmante crisi ambientale, alle trasformazioni che ne conseguono sul piano climatico, alle scelte non più prorogabili per la sostenibilità e la cura della terra". Si potrà ascoltare il punto di vista sul tema da parte di economisti, scienziati, artisti. A partire da questa edizione poi il premio Gentile avrà una nuova sezione: "Mario Giacomelli per la fotografia contemporanea", dedicata al grande artista-fotografo senigalliese, uno dei più grandi nel Novecento, di cui ricorre, tra due anni, il centenario della nascita e il 75° della morte (1925-2000).

Ecco i premiati secondo la giuria presieduta da Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo: Danilo De Marco, fotografo che unisce alla perfezione formale una profonda sensibilità umana per una silenziosa battaglia di impegno civile. Stefano Mancuso, botanico e neurobiologo, saggista, docente all’Università di Firenze, autore di pregevoli studi sulle piante, intese come elemento di fondamentale importanza nella vita del pianeta terra.

Enrico Giovannini, economista, già Ministro della Repubblica nel governo Draghi, insegna all’Università di Roma "Tor Vergata", dottorato di ricerca honoris causa in "Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici" dall’Università di Pavia, direttore scientifico di ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile).

Bruno Bozzetto, storico animatore, disegnatore e regista a lungo collaboratore dei programmi di divulgazione scientifica di Piero Angela e candidato ai Premi Oscar. Licia Coló, conduttrice e autrice televisiva oltre che scrittrice, nota al grande pubblico per alcuni programmi di viaggio e sull’ambiente come: "Alle falde del Kilimangiaro" ed "Eden, un pianeta da salvare". Tito Boeri, economista e docente all’Università Bocconi di Milano, ex consulente di Banca mondiale, Commissione europea, Fondo monetario internazionale e governo italiano.

La cerimonia conclusiva, con la consegna dei Premio, la scultura di Psolo Annibali, Piccola divinità, sabato prossimo (ore 10, ingresso libero) sarà condotta dalla giornalista fabrianese Giorgia Cardinaletti.

Sara Ferreri