Premio internazionale cortometraggi a "250Km" della regista Movsisyan

Una commovente storia di coraggio e solidarietà tra persone in fuga dalla guerra. E’ il tema, tragicamente attuale, del cortometraggio "250 km" di Hasmik Movsisyan, regista armena che oggi (ore 11, ingresso libero) al Centro di formazione arti sceniche Accademia 56 di Ancona, in via Tombesi 8, riceverà il premio Concorso internazionale di cortometraggi "Short on Rights / A corto di diritti", organizzato da Amnesty Italia e Corto Dorico. Movsisyan si è aggiudicata il riconoscimento nell’ambito dell’ultima edizione di ‘Corto Dorico Film Fest’, svoltosi ad Ancona dal 2 al 10 dicembre. Il film racconta una fuga che diventa un viaggio di commovente solidarietà fra vittime incolpevoli: le persone che pagano il prezzo più alto di conflitti di cui non hanno alcuna responsabilità. Un lavoro che, come sottolinea la motivazione del premio, ha saputo raccontare un conflitto poco noto, quello che coinvolge la popolazione civile del Nagorno-Karabakh, le cui conseguenze umanitarie perdurano e producono instabilità e rifugiati, e per aver rappresentato attraverso quella guerra ogni guerra che irrompe con violenza nella quotidianità. L’opera di Hamsik Movsisyan si è aggiudicata anche il Premio ‘Gianni Rufini’, riconoscimento assegnato dalla Giuria Giovani formata da studenti delle scuole superiori della città che hanno seguito un percorso formativo su cinema e diritti umani. L’evento di premiazione, organizzato da Amnesty Ancona in collaborazione con Corto Dorico e Accademia 56, prevede la proiezione del cortometraggio e l’incontro con l’autrice; sul conflitto in Nagorno-Karabakh interverrà inoltre il giornalista del Resto del Carlino Pierfrancesco Curzi.