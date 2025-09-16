Premio internazionale della fisarmonica. Clamoroso ex aequo tra due talenti. Il riconoscimento è tornato in Italia

Un finale sorprendente per un’edizione scintillante del Pif, il Premio internazionale della fisarmonica che ha rinnovato la centralità e la spinta propulsiva di Castelfidardo nel panorama fisarmonicistico internazionale. La categoria principale dello storico Premio&Concorso per concertisti ha registrato infatti un clamoroso ex aequo tra due talenti purissimi: Emanuele Viti e Luca Bello hanno riportato il prestigioso trofeo in Italia a distanza di 12 anni precedendo sul podio l’islandese Flemming Valdmundsson. Il voto della giuria si è articolato su tre prove: al termine dell’ultima, basata sull’esecuzione live con i Solisti Aquilani del fascinoso brano d’obbligo ForEverPIF per fisarmonica e orchestra d’archi appositamente composto dal maestro Chiacchiaretta, è scaturito un punteggio a pari merito a due cifre decimali. Viti, 20 anni di Agnone, allievo del maestro Pietro Roffi, ha sottolineato l’emozione, l’orgoglio e la responsabilità morale di onorare questa vittoria. Bello, triestino classe 2006, residente a Copenaghen dove studia alla Royal Danish Academy, allievo di Geir Draugsvoll, ha avuto la capacità di gestire un inconveniente tecnico, la rottura di una valvola che ne ha interrotto l’esibizione.

Attorno al Premio&Concorso, l’organizzazione coordinata dal Comune ha imbastito cinque giorni di contaminazioni ed intense emozioni. "Abbiamo captato un’energia frizzante, un’atmosfera bellissima che ha attirato tanto pubblico e reso internazionale la piazza, grazie al lavoro instancabile dello staff Pro Loco e del direttore artistico Antonio Spaccarotella", ha detto l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini. "Storica la pietra miliare posta nel convegno di sabato scorso durante il quale è stato illustrato alla presenza dei massimi esperti il processo di catalogazione in prospettiva Unesco", ha aggiunto il sindaco Roberto Ascani. Dal palco del teatro Astra, inoltre, l’annuncio che a marzo in concomitanza con il Jazz Accordion Festival, Castelfidardo ospiterà il congresso invernale della Cia con 50 delegati e quello dell’imminente partecipazione all’Expo di Osaka. Consegnato inoltre nell’occasione il titolo onorifico di "ambasciatrice della fisarmonica" alla stimata docente, didatta e musicista Patrizia Angeloni.