Premio "Italive" al Comune per il Jamboree

Il premio ‘Italive’ al Comune di Senigallia. La spiaggia di velluto è stata premiata per l’evento "Summer Jamboree", risultato il più votato nella categoria "Cultura, musica e spettacolo". Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nell’ambito dei progetti Italive e "Paniere d’Italia", promossi da Comitas, ConsumerLab e Future Respect.

Il premio mette in luce da 14 anni i migliori eventi organizzati sul territorio: sagre, fiere, rievocazioni storiche, mercati, manifestazioni sportive e altri eventi realizzati dalle amministrazioni locali vengono selezionati e votati dagli automobilisti, che ogni anno premiano le migliori iniziative locali. Obiettivo di ‘Italive’ è offrire ai cittadini che attraversano la rete autostradale informazioni sulle attività che animano il territorio, garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti e promuovere il turismo di qualità valorizzando lo straordinario patrimonio di ambiente e paesaggio, arte, cultura, tradizioni popolari del nostro Paese. Ed è così che la spiaggia di velluto allunga la lista dei tanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: dai tanti locali premiati dalle guide enogastronomiche, fino agli atleti che hanno raggiunto ottimi risultati in diverse categorie sportive, passando per gli stabilimenti balneari fino agli eventi, dove il Summer Jaboree, giunto alla 25° edizione si riconferma un evento di grande successo.