Premio letterario Braconi per studenti

Premio letterario Federica Braconi oggi pomeriggio (alle 17.30) all’Oratorio della Carità di Fabriano, verrà proclamato il vincitore.

Si tratta della quarta edizione del premio letterario Federica Braconi. Anche quest’anno allo studente vincitore dell’elaborato verrà consegnato un assegno di mille euro, somma che potrà utilizzare per l’iscrizione a un percorso di formazione universitaria. Interverrà anche il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo.

Ospiti dell’incontro dedicato all’etica del cibo, moderato dal direttore di Radio Gold Gigliola Marinelli, saranno la chef fabrianese Serena D’Alesio, Simone Chiodi per Ristorart Food Events e Cesarina Angela Romano. In programma anche gli interventi del maestro Marco Agostinelli per l’intrattenimento musicale e quello di Fabio Bernacconi. L’organizzazione per l’occasione rivolge i ringraziamenti "all’Amministrazione comunale e tutti gli sponsor che rendono possibile la realizzazione del premio".

sa. fe.