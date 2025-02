"Premio letterario Federica Braconi": borsa di studio per ricordare la 25enne

Torna il Premio letterario "Federica Braconi", concorso rivolto a tutti gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno degli istituti e licei di Fabriano. Attraverso il concorso, giunto alla sesta edizione, viene assegnata una borsa di studio agli studenti delle scuole fabrianesi in memoria di Federica Braconi, studentessa 25enne scomparsa a causa di un male incurabile. Scaturito dal ricordo della ragazza amante dello studio, con profondi interessi culturali, il progetto mira a sostenere l’accesso alla formazione universitaria e professionale di persone curiose, appassionate, capaci, particolarmente dedite alla scrittura e ad ogni forma di creatività.

L’obiettivo del Premio è realizzare, in altre forme e attraverso i giovani, i sogni che Federica, a causa della sua breve vita, non ha potuto realizzare: laurearsi e formarsi. L’argomento del 2025 è il teatro, strumento che stimola l’immaginazione e la fantasia, che favorisce l’autostima, la sicurezza in se stessi e la concentrazione, espandendo la propria espressione corporea e narrativa. L’anno scorso in particolare l’iniziativa ha avuto successo perché hanno partecipato tanti giovani mettendosi in gioco attraverso il proprio talento e creatività. Diversi gli attori coinvolti anche questa volta così come la giuria di esperti in corso di definizione.

La scadenza per l’invio degli elaborati, che deve essere effettuato all’indirizzo mail premiofedericabraconi@gmail.com, è fissato al 15 aprile.