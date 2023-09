Premio Marche, mostra speciale Le opere dei vincitori alla Puccini

E’ ripresa con una mostra ‘speciale’ l’attività espositiva della Galleria d’Arte Puccini di Ancona. Parliamo della collettiva degli artisti vincitori del Premio Marche 2022, che sarà visitabile fino al 30 settembre (da mercoledì a sabato, ore 17-19.30). Gli autori, tutti di origine marchigiana, presentano opere legate da un trasversale codice espressivo, che sottolinea gli aspetti poetici, storici, tecnici e letterari più attuali dell’arte regionale. Di Renato Bertini, grafico ceramista e pittore, nell’ottica di una tanto seduttiva e coinvolgente variazione di temi e stili, colpiscono la grazia e la levità. La ricerca di Marco Cingolani si basa sul concetto di ‘legame’: ogni opera diventa strumento di indagine e riflessione sui rapporti di unione, sulle relazioni e i vincoli tra gli elementi. Alessandro Gagliardini, fotografo, ha cercato di definire la figura umana all’interno di architetture urbane, in una pluralità di forme geometriche per la ricerca grafica ed estetica dei tagli e della composizione.

Le opere di Simone Massi sono tavole illustrate realizzate su carta con matite, gessi, carboncino, grafite, china e pastelli a olio ‘graffiati’. I disegni sono sceneggiature per immagini, solitudini di uomini e animali che prendono vita dai primi piani intensamente drammatici agli scorci che dilatano spazi vuoti di campagne, di paesi con tagli netti di luci e ombre. Davide Monaldi, ceramista, sfrutta tutte le possibilità che l’argilla offre in termini di modellazione e figurazione, con esiti originali. In Oscar Piattella la poesia offre la chiave per penetrare in microcosmi entro cui fioriscono le stelle.

Dai suoi coraggiosi esordi sino alle ultime ricerche, è un impensato slancio poetico, continuamente rinnovato alla radice, ad avvalorare e annodare i fili di una inquieta continuità creativa. Emanuele Scorcelletti è noto per aver catturato il lato umano delle star di cinema e moda. Dai suoi scatti si evince la grande capacità di cogliere con straordinario intuito attimi che racchiudono il senso del racconto. Andrea Silicati basa la sua produzione su un sapiente studio del disegno, dal quale parte per indagare i diversi aspetti della realtà attraverso un’originale tecnica abbinata a un particolare fare pittorico.