Premio Meraviglia a De Angelis: "Ce.Di Marche è un’eccellenza"

Conferito il Premio Meraviglia, riconoscimento che Loreto dedica ai concittadini che portano alto il nome della città nel mondo. Tra i premiati Renato De Angelis, presidente del Gruppo Ce.di Marche catena gdo Sì con Te. Ha dedicato 47 anni della sua vita all’impresa che ha fondato, 60 i soci imprenditori, 2.200 i dipendenti, 406 milioni di euro di fatturato sono i numeri da capogiro della sua attività: "Questo è l’inizio. Ho 71 anni e voglio ancora mettermi a disposizione della collettività – ha detto sul palco, scherzando con il conduttore -. Numeri e risultati simili ci pongono tra le eccellenze marchigiane, ma la mia più grande soddisfazione in questi anni di attività è stata costruire imprenditori, uomini che oggi gestiscono punti e reti di vendita e che sono diventati grandi nel settore".

Con la targa in mano ha aggiunto: "Il premio lo dedico a mia moglie Silvana che con me ha condiviso questi anni di duro lavoro, impegno e di cose belle perché poi, fortunatamente, di questo si è trattato". Il Premio, iniziativa dell’assessorato alla Cultura guidato da Francesca Carli, è stato consegnato come da tradizione nel cuore della stagione estiva mariana, durante una serata spettacolo che ha visto sul palco, tra gli ospiti speciali, Ivana Spagna. Presenti il sindaco Moreno Pieroni e tante personalità loretane e non solo. Piazza Giovanni XXIII a due passi dalla basilica era gremita per assistere all’evento, curato da Vladimiro Riga e condotto da Attilio Romita e Melissa Di Matteo.