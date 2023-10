"Premio Rieti Giallo a Monte San Vito: Morbidelli vince con "I figli dei chiodi"

Prestigioso riconoscimento per lo scrittore monsanvitese Alessandro Morbidelli: ha vinto il Premio Rieti Giallo al Centro con il suo romanzo "I figli dei chiodi", edito da Vallecchi Firenze. Al premio, che nelle precedenti sei edizioni ha visto premiati alcuni tra gli autori più importanti del panorama giallo-noir, Morbidelli trionfa con una storia di infanzia tradita, ambientata in una Puglia garganica polverosa e sanguigna e in una Milano silente e tentacolare. "Una grandissima soddisfazione che corona un sogno, quello di veder riconosciuta una dedica importante, che questo romanzo vuole fare a tutti quei bambini che nascono in contesti disagiati, lontani dal benessere materiale e morale" commenta l’autore.

Questa la motivazione della giuria artistica, composta da esperti e scrittori: "Per la potenza dirompente dello stile narrativo, in un romanzo di formazione sulla perdita dell’innocenza, e sull’amore salvifico e purificatore che si erge dall’oscurità di un destino inesorabilmente già tracciato. Con la consapevolezza che nulla verrà dimenticato da colui che si appresta a chiudere il libro".