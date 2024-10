Premio "Rosi" cortometraggi a Pizzol Romeo

Consegnato il primo premio ‘Rosi Cortometraggi Senigallia’, alla memoria di Mario Fernando Rosi, primario Urologo all’Ospedale di Taranto, Grande Cavaliere del Santo Sepolcro e responsabile Fee (Bandiera Blu) per le Marche. Sono stati 50 i partecipanti, i cortometraggi sono arrivati non solo dall’Italia, ma anche dall’estero: il premio ha l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla salvaguarda dell’ambiente, attraverso una maggiore tutela del mare, i fiumi, e l’ambiente. Il Prof. Mario Fernando Rosi, medico, in pensione, dal 1993 pioniere, nell’ambito dell’Associazione alberghiera di Senigallia, di un innovativo approccio verso l’ambiente stimolando le amministrazioni comunali ad adottare un nuovo metodo di lavoro, tanto da far ottenere nel 1997 la Bandiera Blu a Senigallia.

"Il premio Rosi Cortometraggi vi invita alla prossima edizione nel 2025 e nell’attesa della prossima edizione gli organizzatori, la Famiglia Rosi ed il produttore Francesco Diaz, coinvolgeranno le scuole e tutte le associazioni che si occupano di ambiente per mettere in atto dei progetti che possano coinvolgere il mare, il fiume Misa e l’ambiente". Il premio ‘Regia Cortometraggio’ è andato a Pizzol Romeo, il premio ‘Fotografia Cortometraggio’ a Boccuni Mario, il premio ‘Sceneggiatura Cortometraggio’ a Gennaro Ettore e il premio Internazionale, votato da una giuria on line, è andato a Eberto Manotas.