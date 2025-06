Premio Stamira, via alle proposte

Via alla presentazione delle proposte di candidatura al Premio Stamira, a seguito della pubblicazione del relativo avviso pubblico. L’Amministrazione comunale ha istituito questo premio che è volto a valorizzare l’attività di una figura femminile anconetana che con proposte, azioni e opere concrete nei campi delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, dell’Economia, del lavoro, della Pubblica Amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola, dello sport e e/o nella vita privata con attività si carattere assistenziale e filantropico oppure con atti di coraggio, di abnegazione civica e sempre nell’interesse del prossimo, si sia distinta sul piano locale, nazionale internazionale, dando lustro alla città di Ancona. Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate entro o e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. La candidatura deve essere accompagnata da una presentazione in cui siano esposte le motivazioni alla base della proposta.