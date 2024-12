Premio Urbani di giornalismo per gli studenti

Avranno tempo fino al 15 febbraio prossimo alle 18, scuole e studenti di tutta Italia per partecipare alla nuova edizione del premio scolastico giornalistico Carlo Urbani. Il concorso, bandito dall’Associazione italiana Carlo Urbani (Aicu), con l’Ordine dei giornalisti delle Marche, il sindacato giornalisti marchigiani e l’Unione cattolica stampa italiana, è stato presentato ieri a Palazzo delle Marche.

Il tema quest’anno è il "diritto al cibo", sancito dall’articolo 25 della dichiarazione Universale dei diritti umani. "Il concorso - – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini – è una grande opportunità per gli studenti per avvicinarsi e conoscere un grande marchigiano, il medico d Castelplanio che ha scoperto la Sars, una figura simbolo alla quale dedichiamo ogni anno una seduta aperta del Consiglio regionale".

Luca Urbani, vicepresidente dell’associazione intitolata a suo padre, ora in missione umanitaria nel Mali ha aggiunto: "Auspico un’ampia partecipazione delle scuole al concorso – ha rilevato Urbani – proprio perché alle nuove generazioni è affidata la speranza di un futuro sostenibile e più equo".

"Il docufilm su Carlo Urbani, realizzato da Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, andrebbe diffuso quanto più possibile nelle scuole – ha aggiunto Vincenzo Varagona – ed è utile non solo alla conoscenza della figura di Carlo Urbani, ma in funzione della preparazione degli elaborati per la partecipazione al concorso". Le scuole potranno concorrere con disegni, lettere, racconti, articoli di giornale e video, ci sono l’educazione alimentare, la sostenibilità, il cibo come cultura, il rapporto spreco e disuguaglianze. Il premio ammonta a 500 euro. Il bando è consultabile su Aicu www.aicu.it.