Prende a botte la pancia della moglie incinta. L’ex marito a processo per maltrattamenti

Voleva che sua moglie mantenesse la sua famiglia in Albania, poi passava le giornate a bere, sarebbe arrivato anche a pretendere rapporti sessuali poco dopo il parto e quando in casa scoppiava un litigio lui avrebbe rotto mobili e alzato le mani sulla consorte anche davanti ai bambini piccoli. Un giorno, quando era incinta, avrebbe preso a pugni la pancia di lei lesionandole la placenta con ricovero e minaccia di aborto. Otto anni di inferno che avrebbe patito una donna di 32 anni, di origine albanese, per colpa del marito, suo connazionale, di 37 anni. La coppia ha abitato ad Osimo e le violenze, fisiche e psicologiche, sarebbero andate avanti dal 2013 al 2021 quando poi la moglie ha denunciato il marito al commissariato di Osimo. Temeva che potesse continuare a farle del male e a farne anche ai figli. L’uomo è finito a processo per maltrattamenti in famiglia davanti al giudice Carlo Cimini, al tribunale dorico dove martedì, dopo una lunga testimonianza della vittima fatta in udienza, lo stesso giudice ha deciso che il procedimento deve continuare davanti a un collegio penale e non in un processo monocratico. Potrebbe ravvisarsi anche l’accusa di violenza sessuale, non contemplata nel capo di imputazione per cui si procede.

Moglie e marito erano sposati dal 2011. I problemi sarebbero iniziati dopo due anni, dopo la nascita del primo figlio. "Lui beveva – ha raccontato la vittima ormai divorziata dal marito – faceva colazione con caffè e grappa. Non lavorava e chiedeva a me i soldi da mandare alla madre in Albania perché nelle usanze loro l’ultimo figlio maschio deve mantenere la famiglia d’origine. Litigavamo per questo e lui spaccava tutto. Mi insultava, diceva che ero stupida, ignorante. Ripeteva se non ti ammazzo oggi non ti ammazzo più. Pretendeva rapporti sessuali anche quando non volevo, lo ha fatto anche ad appena un mese dal secondo parto e rimasi di nuovo incinta ma lui diceva che non era figlio suo. Un giorno mi ha dato un pugno al pancione, mi ha lesionato la placenta sono dovuta andare in ospedale dove ha fatto una scenata al dottore e a me dicendomi se muore il bambino muori anche tu". Un altro giorno uno dei figli è corso dalla vicina di casa per chiedere aiuto per la madre. Il padre l’aveva spinta a terra dopo una lite. Nel cadere aveva battuto la testa. Era svenuta. E’ stato l’episodio che ha portato la donna a denunciare tutto alla polizia. Lei lo ha lasciato e lui avrebbe aperto un profilo Facebook per minacciarla.

Marina Verdenelli