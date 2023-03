Prende a ombrellate un’auto: denunciata

di Sara Ferreri

Attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali rischiando di essere investita, un automobilista le suona il clacson per redarguirla e lei se la prende con lui prendendo ad ombrellate la vettura e spaccandogli lo specchietto retrovisore. È accaduto nei giorni scorsi in via Brodolini, nella zona Borgo, dietro la stazione ferroviaria. I poliziotti del commissariato di Fabriano intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini dopo aver raccolto la denuncia dell’automobilista e denunciato all’autorità giudiziaria la giovane donna. Protagonista della vicenda è una trentenne di origine straniera, residente da diversi anni nella città della carta per il reato di danneggiamento aggravato. Qualche pomeriggio fa, mentre la donna si trovava ad attraversare una traversa di via Brodolini, zona Borgo, fuori dalle strisce pedonali, si era spaventava al sentire il suono prolungato di un clacson di un automobilista che cercava di richiamarla al rispetto delle norme stradali. La risposta veemente della donna è stata di lanciare una serie di prolungate urla non comprensibili all’autista del veicolo nel frattempo fermatosi in mezzo alla strada. Dopo gli improperi, in un’escalation di animosità, la donna ha iniziato a colpire ripetutamente con l’ombrello che aveva con sé lo specchietto retrovisore dell’autovettura, una Alfa Romeo Giulietta, danneggiandolo irreparabilmente. L’autista, nel frattempo, ancora incredulo per quanto stava accadendo, è riuscito a dare l’allarme telefonico al numero unico di emergenza 112. Poco dopo una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta sul posto riportando la calma ed identificando sia l’automobilista che l’autrice del danneggiamento. Il giorno successivo l’automobilista, ancora arrabbiato, si è presentato agli uffici del commissariato, diretto da Angelo Sebastianelli e Gerarda La Sala per sporgere querela, dichiarando un danno alla propria vettura quantificato in oltre 400 euro che la donna sarà chiamata a risarcire. Quest’ultima sarà chiamata anche a rispondere di danneggiamento aggravato. La raccomandazione è quella di attendersi sempre al rispetto delle regole stradali sia per i pedoni che per gli automobilisti e gli altri utenti della strada. E in caso di violazione delle regole rivolgersi alle forze dell’ordine. I controlli del commissariato proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane proprio in chiave preventiva di ogni reato e per assicurare il rispetto delle regole.