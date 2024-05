Prende a pugni le auto in sosta e si attacca ai campanelli delle case

Sveglia i residenti urlando e prendendo a pugni le automobili parcheggiate poi si attacca ai campanelli delle abitazioni. E’ successo la notte scorso in via Mamiani, nel quartiere degli Archi, dove in tanti hanno passato la notte in bianco. Erano le 3 quando un 23enne peruviano ha iniziato a prendersela con le vetture ferme, danneggiando le carrozzerie a colpi di pugni. Il giovane urlava anche frasi senza senso, in preda ad un delirio dovuto probabilmente ad un eccesso di alcol bevuto. Gli abitanti si sono affacciati dalle finestre e hanno visto cosa stava facendo. Si sono preoccupati e hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il giovane si era messo anche a suonare i campanelli delle loro case svegliando chi ancora dormiva. Una pattuglia delle volanti ha raggiunto la via e il peruviano, visti i lampeggianti, ha provato ad allontanarsi imboccando una traversa ma gli agenti lo hanno raggiunto subito e fermato. Non aveva il documento con sé. Dopo il controllo di rito è emerso che aveva il permesso di soggiorno scaduto. E’ stato denunciato.