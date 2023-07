Fabriano, entra nel bar e prende a pugni un ragazzo: denuncia e Daspo

Fabriano (Ancona), 15 luglio 2023 – Entra nel bar in pieno centro, si avvicina a un ragazzo che beve un drink in compagnia della sua fidanzata e senza proferire parola lo prende a pugni facendolo stramazzare a terra. Denuncia e Daspo urbano per un 28enne.

È accaduto nei giorni scorsi, all’ora dell’aperitivo, in un bar del centro particolarmente frequentato. Il 28enne residente a Fabriano si è avvicinato ad un altro ragazzo che, seduto tranquillamente ad un tavolo, beveva in compagnia della propria fidanzata. Senza dire neppure una parola, lo ha colpito al volto con un forte pugno capace di fargli perdere l’equilibrio e di farlo cadere a terra. L’aggredito ha provato a rialzarsi, ma è stato subito dopo colpito da un nuovo pugno al volto che lo ha ributtato a terra con il volto ridotto a una maschera di sangue. Aveva una ferita all’altezza dell’arcata sopraccigliare e perdeva molto sangue.

Grande spavento tra gli avventori del bar che temevano di essere a loro volte colpiti da quel giovane. Il proprietario ha così chiuso la saracinesca dopo aver contattato la polizia per chiederne l’intervento. Il giovane aggredito, è riuscito ad allontanarsi grazie all’aiuto della fidanzata e di un amico, ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili e qui medicato con diversi punti di sutura al sopracciglio ferito. All’arrivo degli agenti, l’aggressore però si era dileguato. Ma grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona e alle testimonianze degli altri clienti presenti e della stessa vittima, si è riuscito a dare un’identità al giovane 28enne che è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate. Non ha voluto spiegare i motivi del gesto, ma non sarebbe nuovo ad aggressioni di questo tipo. Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, per approfondire le ragioni di questa brutale aggressione. Nel frattempo il questore Cesare Capocasa su proposta del commissariato ha comminato anche il Daspo urbano in ragione dell’allarme sociale che il denunciato ha creato: al 28enne sarà vietato l’accesso al bar dove ed alle sue immediate adiacenze per un anno. Non solo: per lo stesso periodo, non potrà neanche accedere ed avvicinarsi a tutti gli esercizi commerciali o locali di intrattenimento situati nella stessa zona urbana del primo locale. La violazione del divieto sarà eventualmente punita con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre a una multa da 8mila a 20mila euro.