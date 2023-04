Prende forma il nuovo parcheggio al posto del rudere abbattuto

Prende forma il parcheggio che verrà realizzato a Sappanico, dopo l’abbattimento del rudere di proprietà comunale, oggetto di molte contestazione tra i residenti e cavallo di battaglia dell’associazione "Anti degrado", nata proprio per iniziativa di alcuni abitanti della frazione. Sotto Pasqua il cantiere aveva già registrato un freno nei lavori, con due settimane in cui non si erano visti più operai al lavoro e l’immobile lasciato ancora in parti in piedi e pieno di detriti a terra ancora da rimuovere. Da alcuni giorni però il cantiere è ripreso e anche a ritmo veloce. "Forse ci siamo – spiega Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione e residente di Sappanico – dopo due anni di lotta per questo rudere e grazie anche all’attenzione mediatica, l’avanzamento dei lavori è tangibile e questo ci fa ben sperare. Vediamo che la realizzazione del parcheggio procede spedita, finalmente tutto il rudere è stato abbattuto e le macerie antistanti tolte. Non c’è più l’edificio fatiscente che ogni mattina vedevamo uscendo dalle nostre case. Un edificio che per decenni ha caratterizzato Sappanico". Mecarelli, che è anche candidato consigliere per Fratelli d’Italia, osserva come se si è arrivati a questo è anche frutto "del dura lavoro di una piccola associazione nata per combattere il degrado urbano che da anni la fa da padrone". Al posto del rudere si vedono i lavori per le mura di contenimento del parcheggio che sorgerà, gli operai hanno fatto le gettate perimetrali e a detta dei residenti si respira già aria nuova. L’appalto assegnato per demolire il rudere di proprietà del Comune è diventato realtà a gennaio scorso. E’ la vecchia casa che si trova lungo la strettoia che attraversa la frazione, all’altezza dell’impianto semaforico, comprata dall’amministrazione comunale per un costo di 265mila euro, qualche anno fa.

ma.ver.