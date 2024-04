Prende il vicino a bastonate: "Chi non muore si rivede". Condannato per lesioni gravi

"Chi non muore si rivede". Fa una battuta di questo tipo al vicino di casa e poi lo prende a bastonate in garage tanto da farlo finire in ospedale con una prognosi di trenta giorni. La reazione, dopo rancori covati nel tempo, ha fatto finire a processo un 57enne per lesioni aggravate e minacce nei confronti di un uomo della sua stessa età. Per quella aggressione ieri la giudice Francesca Grassi ha condannato l’imputato ad un anno, pena sospesa, e 10mila euro di risarcimento alla vittima. I due non si potevano vedere, una antipatia datata nel tempo che è ripresa quando si sono ritrovati a vivere nello stesso palazzo, nel quartiere di Torrette. Bastava poco perché si insultassero.

I battibecchi sono andati avanti per mesi portando anche a delle denunce reciproche poi non sfociate in nulla fino a quando uno dei due non si è fatto davvero male. Tutto era nato dopo l’ultimo diverbio, avvenuto la mattina del 28 agosto del 2020, nella palazzina dove abitavano. Il vicino, che fa il rappresentante di commercio, avrebbe aspettato l’altro in garage per suonargliele di brutto. Con sé avrebbe avuto un bastone con il quale lo avrebbe colpito alle braccia, alle gambe, facendolo finire a terra. Dopo l’aggressione fisica era fuggito a bordo di uno scooter. La vittima aveva urlato per chiedere aiuto ed era stata raggiunta dalla sua compagna, ancora in casa, che aveva poi chiamato la polizia. La donna aveva visto solo la fuga del vicino di casa, era sfrecciato via a tutto gas. Prima dell’aggressione tra i due c’era stato uno scambio di battute al veleno, all’interno del condominio. "Te la devi fare finita" avrebbe detto uno all’altro che gli aveva risposto "chi non muore si rivede". La presa in giro non era stata ben digerita e così l’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Gregorio, avrebbe detto al vicino di casa "guarda che ti ammazzo". La vittima, parte civile con l’avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, era scesa sotto casa e in garage avrebbe trovato il rappresentate con un bastone in mano che lo ha colpito ripetutamente. La polizia. arrivata sul posto, aveva trovato la vittima ancora a terra e aveva chiamato una ambulanza per soccorrerlo. L’imputato, sentito in aula in una precedente udienza, aveva negato gli addebiti. Quella mattina sarebbe andato al lavoro in auto, non in scooter, e quando la polizia lo aveva rintracciato per chiedere spiegazioni aveva sostenuto che a quell’ora era già al lavoro da un cliente.