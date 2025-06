"Prendere al buio per riportare al buio": in mostra opere da Cucchi e De’ Nobili

Dallo scorso mese c’è un pezzo di Ancona (e provincia) nel cuore di Roma. Merito della mostra ‘Prendere al buio per riportare al buio’, inaugurata con grande successo, che proseguirà fino al 27 giugno alla Galleria Aleandri Arte Moderna.

L’esposizione, ideata da Enzo Cucchi, anconetano di adozione, e curata dallo storico Mario Finazzi, permette di ammirare, tra le altre cose, opere di Nori De’ Nobili e una dello stesso Cucchi. Il Museo ‘Nori De’ Nobili’ di Ripe di Trecastelli, infatti, ha prestato ben ventisei lavori dell’artista che a Ripe trascorse la propria infanzia. Non a caso all’apertura hanno partecipato il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, l’assessore alla cultura Liana Baci e Simona Zava, in rappresentanza del museo. Numerose le personalità del mondo dell’arte, della cultura e del giornalismo che hanno reso omaggio all’iniziativa, tra cui Massimo Giletti.

Le ventisei opere di Nori De’ Nobili, una selezione di disegni su carta e tecniche miste realizzate su materiali sperimentali dialogano con l’opera di Enzo Cucchi ‘Paese mio’, inedita scultura in bucchero dalla grande forza espressiva, fulcro dell’esposizione. Completano il percorso espositivo i disegni di Andrea Salvino, con intensi richiami a tematiche culturali e sociali, le ceramiche di Massimo Luccioli, che rievocano il fascino dell’antica tecnica etrusca del bucchero, e i pregiati materiali dell’Archivio della Litografia Bulla, eccellenza nella pratica litografica. Il progetto si configura come un autentico intreccio di linguaggi e tecniche (dal bucchero etrusco alla litografia, dai disegni novecenteschi su carta alle sperimentazioni contemporanee) dando vita a un’esposizione che intende promuovere nuove sinergie e visioni artistiche.

La Galleria Aleandri Arte Moderna si trova in via d’Aracoeli 7, fra il Campidoglio e piazza Margana. Per informazioni: 3476309520.