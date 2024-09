"Prendiamo le distanze da Pirani". Forza Italia pronta a lasciare

La situazione politica accesa e di fermento, a Osimo, non si placa. Dopo il Consiglio comunale annullato, l’altra sera, per la mancanza del numero legale arriva il commento di Forza Italia. Monica Santoni in una nota dice: "In qualità di commissario di Forza Italia Osimo trovo opportuno e doveroso comunicare la nostra posizione. Forza Italia ha sostenuto il candidato sindaco Sandro Antonelli, lealmente e senza riserve. Tutti ricorderanno i numerosi interventi in suo sostegno da parte di importanti membri del nostro partito, che si sono esposti per lui in prima persona, nel territorio: il sindaco Tombolini, il senatore Battistoni, la senatrice Craxi, l’onorevole Gasparri e il vice presidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani. Al ballottaggio Forza Italia, trovato un accordo con Pirani, ne ha sostenuto la candidatura. Abbiamo fatto la nostra parte, permettendo anche con il nostro contributo la vittoria – scrive –, eppure tutti gli accordi presi sono sta disattesi nel giro di pochi giorni dopo il risultato elettorale. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutta la comunità osimana: il comportamento scorretto e l’inaspettata superficialità di Pirani e Antonelli non hanno permesso di ottenere neanche il numero legale di maggioranza minimo per poter amministrare. Noi di Forza Italia prendiamo le distanze dal loro modus operandi, privo di valore politico e personalistico, legato più alla poltrona che al bene di Osimo".

Quindi dopo questa decisione Santoni spiega: "Forza Italia continuerà il proprio percorso al servizio degli osimani, guidata dai principi di lealtà, impegno e coerenza. La maggioranza di fatto neanche più tale e da cui Forza Italia prende le distanze ha dimostrato di ignorare completamente le regole della buona amministrazione"