Prendono in affitto case: bloccati due irregolari

Da qualche settimana due tunisini di 27 e 28 anni, avevano preso due case in affitto nel centro storico. La conoscenza profonda del territorio e alcune segnalazioni giunte, hanno avviato l’attività investigativa dei carabinieri della compagnia dei carabinieri di Fabriano. Scattata la perquisizione, giovedì i militari non hanno trovato droga. Ma dai controlli è risultato che i due giovani, senza un lavoro, con importanti precedenti per reati legati al traffico di stupefacenti, erano privi dei permessi di soggiorno, e in virtù dei precedenti, erano pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. Saranno rimpatriati a seguito del decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Ancona e della disposizione di accompagnamento alla frontiera. Dalla questura di Ancona, inoltre, emesso il decreto di associazione al centro di permanenza per i rimpatri di Roma Ponte Galeria, dove i due nordafricani sono stati accompagnati dai militari fabrianesi. Lì rimarranno il tempo necessario per completare le procedure di rimpatrio.

L’operazione rientra nell’incessante attività dei poliziotti della questura dorica al fine di contrastare la permanenza di cittadini stranieri irregolari e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica presenti nel territorio del capoluogo e della provincia. I poliziotti hanno dato esecuzione ai due decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal prefetto a carico dei due cittadini tunisini del 1997 l’uno e del 1996 l’altro. I due stranieri, erano approdati a Lampedusa il 25 gennaio del 2023. Dopo pochi mesi dal loro arrivo in Italia e, precisamente ad aprile, erano stati arrestati per aver commesso una violazione della legge sulle armi e in materia di stupefacenti. Erano stati sottoposti agli arresti domiciliari, misura che era però stata successivamente sostituita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella giornata di giovedì, i carabinieri di Fabriano hanno intercettato i due, li hanno identificati e portati all’ufficio Immigrazione della questura dorica.

Qui i poliziotti hanno avviato le pratiche per l’accompagnamento di entrambi gli irregolari al centro di permanenza per i rimpatri di Roma - Ponte Galeria dove sono in attesa del charter di rimpatrio che li riporterà nei loro Paese di origine. L’arrivo dei due stranieri irregolari a Roma è avvenuto ieri mattina e il loro accompagnamento da Ancona a Roma è stato effettuato dai militari della compagnia di Fabriano. L’obiettivo perseguito dalle forze dell’ordine è di rendere vivibile e scevro da presenze irregolari il territorio, garantendo l’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.