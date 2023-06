Prenota un esame all’Urbani: scopre che non lo fanno

Prenota gli esami all’ospedale Carlo Urbani si presenta nel giorno e all’orario previsto, ma scopre che quel tipo di prelievo, un tampone uretrale, non viene effettuato in quella struttura. "Deve andare a Fabriano prenotando un altro appuntamento o andare privatamente" si sente dire allo sportello Cup il cittadino che, vista l’urgenza del prelievo necessario per una visita urgente, è stato "costretto – come spiega lui stesso – a effettuarlo a pagamento". "La cosa incredibile – spiega ancora il cittadino – è che andando a prenotare al distretto di via Guerri sia l’impiegata che prende le prenotazioni per gli esami che il Cup mi hanno detto che quel tipo di esame non lo effettuavano lì ma solo al Carlo Urbani. Me l’hanno anche prenotato ma poi ho scoperto che in realtà da ben cinque anni non lo fanno. Di fatto a Jesi – aggiunge arrabbiato il cittadino - non è possibile fare un tampone in regime di sistema sanitario pubblico e bisogna farsi 80 chilometri per poterne avere uno. Semplicemente assurdo".

Intanto al Cup Moie un signore ha cercato di prenotare una Tac encefalo sentendosi dire che non c’era posto in nessuna struttura delle Marche, mentre privatamente sarebbe riuscito in due settimane.