"Preoccupato dalla classifica, arriva una punta"

Non nasconde la preoccupazione, dopo la sconfitta col Cesena, il direttore sportivo Francesco Micciola.

La classifica torna a farsi difficile: preoccupato?

"Sono preoccupato, dispiace per la sconfitta, perché secondo me la squadra ha espresso un buon calcio. Abbiamo incontrato un avversario che non è lì per caso, purtroppo il risultato ci penalizza e dobbiamo fare di più, me compreso, perché la classifica è ancora brutta. Vedo tutti gli allenamenti, il gruppo si impegna molto, ma abbiamo incontrato una squadra forte. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima". Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, dobbiamo aspettarci arrivi?

"Sto valutando dei giocatori, le dinamiche sono difficili: bisogna avere pazienza e aspettare il momento giusto. Sto trattando due attaccanti, ma ne arriverà uno". Si riferisce a Rolfini?

"Potrebbe trattarsi di lui: il mercato sta finendo e dobbiamo avere la pazienza". Dobbiamo aspettarci qualche innesto anche a centrocampo?

"No, siamo apposto così, ma se capita l’occasione ci faremo trovare pronti. Abbiamo recuperato D’Eramo, che sta bene, ma ripeto, se ci sarà l’occasione vedremo di intervenire".

Novità sul fronte uscite? "Nador tornerà alla Spal e vedremo cosa capiterà". Ha parlato con Prezioso dopo l’espulsione?

"No, non so cosa sia successo: abbiamo un regolamento interno, se ha sbagliato pagherà una multa".

A che punto è la situazione relativa a Paolucci?

"Siamo vicini al rinnovo, i suoi agenti stanno aspettando una nostra risposta e gli faremo sapere a breve". Avete preso in considerazione l’ipotesi di un ritiro? "Non ci abbiamo pensato, dobbiamo acquisire lo spirito battagliero: dobbiamo guardarci negli occhi e tirare fuori l’orgoglio: magari vinci e ti ritrovi a metà classifica, così come perdi e vieni risucchiato nei playout". Gianmarco Minossi